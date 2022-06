Nato, Erdogan: "Ci sono terroristi nel Parlamento svedese"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che ci sono "terroristi" nel Parlamento svedese e che Ankara continuerà a opporsi all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.

"Finché avranno terroristi in Parlamento e finché permetteranno dimostrazioni di gruppi terroristici non possiamo dire loro: andate avanti ed entrate nella Nato", ha detto il leader turco in conferenza stampa congiunta con l'omologo venezuelano Nicolas Maduro, ad Ankara.