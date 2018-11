Nassiriya, 15 anni fa la strage dei militari italiani in Iraq

Nassiriya, le vittime italiane dellʼattentato del 2003 Ansa 1 di 17 il maresciallo dei carabinieri Enzo Fregosi (a sinistra) ed il regista Stefano Rolla (a destra) Ansa 2 di 17 Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte IPA 3 di 17 Alfonso Trincone, maresciallo Ansa 4 di 17 Daniele Ghione, maresciallo capo Ansa 5 di 17 Silvio Olla, maresciallo capo Ansa 6 di 17 Filippo Merlino, sottotenente Ansa 7 di 17 Pietro Petrucci, caporal maggiore Ansa 8 di 17 Giovanni Cavallaro, sottotenente IPA 9 di 17 Domenico Intravaia, vice brigadiere Ansa 10 di 17 Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto IPA 11 di 17 Massimo Ficuciello, capitano IPA 12 di 17 Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte IPA 13 di 17 Horacio Majorana, appuntato IPA 14 di 17 Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore IPA 15 di 17 Ivan Ghitti, brigadiere IPA 16 di 17 Marco Beci, cooperatore internazionale IPA 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il comando dell'Italian Joint Task Force si trova a sette chilometri da Nassiriya, in una base denominata "White Horse" poco lontana da quella statunitense di Tallil. Il Reggimento Msi/Iraq, composto da carabinieri e polizia militare romena, occupa due postazioni: la base "Maestrale" e la base "Libeccio", entrambe poste al centro dell'abitato di Nassiriya. Presso la prima, nota anche con il termine "Animal House" e che durante il regime di Saddam Hussein era sede della Camera di Commercio, era acquartierata l'Unità di Manovra. Ed è proprio qui che avviene la tragedia, passata alla storia come il più grave attacco subito dall'esercito italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.



L'operazione "antica Babilonia" era stata inaugurata qualche mese prima, il 15 luglio. In Iraq erano giunti tremila militari, tra cui 400 membri dell'Arma dei carabinieri. I loro compiti erano molteplici: il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, l'addestramento della polizia locale, la gestione dell'aeroporto e l'aiuto alla popolazione (cibo, acqua, farmaci). Erano lì per "aiutare quel Paese a recuperare un po' di normalità", come ricorda il maresciallo Antonio Lombardo.



I nostri caduti - A quindici anni di distanza, il ricordo e il cordoglio per i nostri militari non si è affievolito. Di seguito i loro nomi, con relativi ruoli e gradi. Per non dimenticare.



I CARABINIERI

Massimiliano Bruno - maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Giovanni Cavallaro - sottotenente

Giuseppe Coletta - brigadiere

Andrea Filippa - appuntato

Enzo Fregosi - maresciallo luogotenente

Daniele Ghione maresciallo capo

Horacio Majorana - appuntato

Ivan Ghitti - brigadiere

Domenico Intravaia - vice brigadiere

Filippo Merlino - sottotenente

Alfio Ragazzi - maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Alfonso Trincone - maresciallo



I MILITARI DELL'ESERCITO

Massimo Ficuciello - capitano

Silvio Olla - maresciallo capo

Alessandro Carrisi - primo caporal maggiore

Emanuele Ferraro - caporal maggiore capo scelto

Pietro Petrucci - caporal maggiore



Nell'attentato morirono anche due civili: Marco Beci, cooperatore internazionale, e il regista Stefano Rolla, impegnato con la sua troupe nelle riprese di uno sceneggiato sulla ricostruzione del Paese.