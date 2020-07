Napoletano morto in Colombia, salma verso il rientro in Italia

Il cadavere di Mario Paciolla, il napoletano dipendente dell'Onu morto in circostanze misteriose il 15 luglio in Colombia, è stato portato a Bogotà, da dove sarà trasferito nei prossimi giorni in Italia. Una fonte dell'Onu che non ha voluto essere identificata ha detto che il trasferimento delle spoglie "è imminente", ma un'altra fonte molto vicina agli sviluppi della vicenda ha sostenuto che questo avverrà soltanto "nei prossimi giorni".