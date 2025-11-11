Naomi Seibt, "l'anti-Greta" tedesca chiede asilo politico negli Usa

Nel corso della sua attività pubblica, Seibt è stata più volte accostata al partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD), noto per le sue posizioni nazional-conservatrici. Pur non risultando iscritta al movimento, l’attivista ha partecipato a eventi in cui erano presenti esponenti del partito e ha condiviso alcune delle sue critiche alle politiche ambientali e migratorie della Germania. Questa vicinanza ha alimentato il dibattito sulla strumentalizzazione politica delle nuove figure mediatiche e sul confine tra opinione personale e militanza.