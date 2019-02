Nanga Parbat, ore di ansia per l'alpinista italiano Nardi | Tra i soccorritori anche il suo miglior "nemico"

E' decollato giovedì mattina l'elicottero per cercare Daniele Nardi , l'alpinista laziale scomparso da domenica durante la sua scalata in Pakistan. L'escursionista si sta arrampicando sul Nanga Parbat in compagnia dell'inglese Tom Ballard ma, a circa 6mila metri di quota, si sono persi i contatti. Nell'ultima telefonata parlavano di "meteo non buono, nebbia, nevischio e raffiche di vento". I soccorsi si erano bloccati per le forti tensioni tra Pakistan e India .

Chiuso lo spazio aereo per le tensioni politiche - Lo staff della spedizione aveva contattato la società Askari, che ha la concessione governativa per l'uso di elicotteri per il soccorso civile in Pakistan. Alle 9:30 di mercoledì l'elicottero era in piazzola a Skardu. L'obiettivo era di ripercorrere la via di Nardi e Ballard, controllare lo Sperone Mummery e il plateau soprastante, ma anche le vie Kinshofer e Messner. Purtroppo, a causa delle tensioni tra India e Pakistan, lo spazio aereo nelle zone di confine è stato chiuso dalle autorità e il velivolo non ha potuto decollare.



Tra i soccorritori anche l'alpinista con cui litigò - Gli ambasciatori di Italia e Gran Bretagna hanno quindi fatto pressioni sul governo pachistano, ottenendo in via eccezionale di effettuare giovedì mattina il volo fino al campo base. A bordo dell'elicottero tra pakistani, tra cui Ali Sadpara, miglior "nemico" di Nardi e alpinista che conosce molto bene il Nanga Parbat. Nel 2016 Sadpara è stato il primo a scalarlo nella stagione invernale. Daniele, compagno di salita, si ritirò dopo una lite in alta quota.



La moglie di Nardi: "Ho speranza" - Daniela, la moglie di Nardi non perde la speranza. "Tante le manifestazioni di affetto che stanno arrivando e sono arrivate per Daniele e Tom, vogliamo ringraziare tutti dal profondo del cuor, sarà nostra premura tenervi aggiornati", scrive lo staff di Nardi sulla pagina Facebook che segue la scalata. Ribattezzata la "montagna assassina" per l'alto indice di mortalità, il Nanga Parbat, colosso di 8.125 metri, è la nona montagna più alta della Terra.