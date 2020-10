Nagorno-Karabakh, Armenia: violato cessate il fuoco umanitario

IPA

E' durata poche ore la tregua umanitaria entrata in vigore in Nagorno Karabakh nella serata di sabato. Secondo quanto scrive la portavoce del ministero armeno della Difesa, Shushan Stepanyan su Twitter "ancora una volta, violando il cessate il fuoco umanitario, il nemico ha sparato proiettili di artiglieria in direzione nord dalle 00:04 alle 02:45, e ha lanciato razzi in direzione sud dalle 02:20 alle 02:45".