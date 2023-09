Nagorno Karabakh, l'ambasciatore armeno: "In corso una pulizia etnica"

In merito agli ultimi sviluppi del conflitto in Nagorno Karabakh l'ambasciatore d'Armenia presso l'Ue afferma: "E' in corso una pulizia etnica a tutto campo, quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi è la Srebrenica del XXI secolo e la comunità internazionale che ha tutti gli strumenti per impedirlo non sta facendo nulla".

Secondo Balayan "l'Ue avrebbe potuto fare di più, introducendo un allarme rapido e sanzioni preventive contro i funzionari e i parlamentari azeri che preparavano la guerra, diffondendo odio e predicando la pulizia etnica da anni".