Nagorno-Karabakh, accordo Mosca-Ankara su monitoraggio congiunto

La Russia e la Turchia hanno firmato un memorandum sulla creazione del centro congiunto russo-turco per monitorare il rispetto del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh in seguito ai colloqui tra il Ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e il suo omologo turco Hulusi Akar. Il memorandum stabilisce gli obiettivi e i principi per le operazioni del centro comune di monitoraggio. Interfax ha appreso che il centro sarà situato in Azerbaigian.