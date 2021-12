Naftali Bennett a sorpresa negli Emirati Arabi: è la prima visita nel Paese per un premier israeliano

Ansa

Naftali Bennett partirà a sorpresa per gli Emirati Arabi per la prima visita ufficiale di un premier israeliano nel Paese del Golfo. Lo ha reso noto il suo ufficio: si tratta di una visita ritenuta dai media "storica". Bennett incontrerà lunedì il Principe della Corona, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, prima di rientrare in Israele. Sul tavolo le relazioni bilaterali tra i 2 Stati dopo gli Accordi di Abramo per "la prosperità e stabilità della regione".