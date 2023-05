Myanmar, oltre 700 civili arrestati: "Molti usati come scudi umani"

L'esercito del Myanmar avrebbe arrestato oltre 700 civili nello Stato di Kachin, nel nord del Paese, molti dei quali sono stati successivamente utilizzati come "scudi umani".

L'episodio sarebbe avvenuto nella città di Hpakant, circa mille chilometri a nord di Yangon, dove sono in corso duri scontri. Le forze della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021 stanno cercando di riconquistare i territori sotto il controllo delle Forze di difesa popolare (Pdf), formate da gruppi di militanti anti-golpisti. I civili sarebbero stati arrestati con l'accusa di sostenere le Pdf o l'Esercito per l'indipendenza Kachin, formazione armata di stampo etnico che pure combatte le forze regolari di Naypyidaw.