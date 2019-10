Musulmani in piazza contro indù in Bangladesh, polizia spara:4 morti

Caos in Bangladesh. Quattro persone sono morte e 50 sono rimaste ferite a seguito dell'intervento della polizia durante una manifestazione. Circa 20mila musulmani sono infatti scesi in piazza a Borhanuddin per chiedere la condanna a morte per un giovane indù arrestato sabato con l'accusa di blasfemia. Gli agenti hanno sparato sulla folla quando alcuni dimostranti hanno lanciato pietre e altri oggetti contro le forze dell'ordine.