Muro Messico, Trump: "Probabile emergenza nazionale per avere fondi"

"Gli Stati Uniti sono a rischio emergenza nazionale". E' quanto annuncia Donald Trump spiegando che la Casa Bianca potrebbe dichiararla per ottenere i fondi per realizzare il muro con il Messico. Il presidente Usa chiarisce che intende procedere nel caso in cui quei finanziamenti non saranno inclusi nell'accordo per evitare un nuovo shutdown il 15 febbraio. "Ci sono le basi legali - precisa - e probabilmente ricorrerò a questo strumento".