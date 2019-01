Muore la mamma australiana di 19 anni malata di leucemia: rifiutò le cure per salvare il figlio

Finisce tragicamente la storia di Brianna Rawlings , la ragazza australiana di 19 anni che è morta di leucemia per salvare suo figlio. La giovane aveva scoperto di essere malata al quarto mese di gravidanza, a quel punto i dottori l’hanno messa davanti a un dilemma: interrompere la gravidanza oppure fermare le cure per proteggere il figlio. Brianna scelse di salvare il bambino, dimezzando le sue possibilità di sopravvivenza .

Ma le difficoltà per la giovane madre non finirono qui. Infatti, in seguito ad alcune complicazioni, è stata costretta a partorire con tre mesi di anticipo. Il piccolo Kyden non è riuscito però a sopravvivere. Dopo 12 giorni è morto per un’infezione allo stomaco. "Quei 12 giorni che ho potuto trascorrere con il mio bambino Kyden sono stati i giorni migliori della mia vita” raccontò Brianna al quotidiano inglese Mirror.



Dopo un piccolo miglioramento, le sue condizioni di salute sono però precipitate. È morta pochi giorni dopo aver compiuto 19 anni. La sorella ha dichiarato: “Siamo distrutti ma ora finalmente Brianna potrà unirsi al suo piccolo Kyden”.