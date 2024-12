In Mozambico oltre 1.500 detenuti sono evasi da una prigione della capitale Maputo, approfittando del terzo giorno di disordini innescati dalla controversa conferma del partito di lunga data Frelimo come vincitore delle recenti elezioni. Un totale di 1.534 detenuti sono evasi dal carcere di massima sicurezza situato a circa 15 chilometri dalla capitale, ha affermato il capo della polizia nazionale Bernardino Rafael in una conferenza stampa.