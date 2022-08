Mosca: la guerra in Ucraina continuerà, superato il punto di non ritorno

L'operazione militare speciale russa in Ucraina "continuerà".

Lo ha affermato il presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa Leonid Slutsky, che in un'intervista al media russo Rt ha spiegato: "L'operazione militare speciale ha già superato il suo punto di non ritorno. Continuerà senza alcun dubbio".