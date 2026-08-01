Mosca, incendio nella cattedrale di San Basilio: rogo domato, nessuna vittima

Un incendio è scoppiato nella cattedrale di San Basilio, lo storico edificio che domina la Piazza Rossa di Mosca. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza all'agenzia russa Tass, il rogo è stato rapidamente domato. Stando alle prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato nell'ufficio del direttore, al primo piano della cattedrale. A prendere fuoco sarebbero stati mobili e oggetti personali, con le fiamme che hanno interessato un'area di circa 10 metri quadrati. Sul posto sono intervenute una decina di autopompe. Le autorità hanno riferito che l'incendio è stato posto sotto controllo e che non si registrano vittime.