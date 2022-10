Ucraina, Mosca: Biden rifiuta negoziati perché pensa a elezioni mid-term

Il presidente Biden non è interessato alla possibilità di negoziati sull'Ucraina con Mosca perché è "principalmente concentrato sulle elezioni di mid-term".

Lo ha affermato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti. Ushakov ha ricordato che Biden "si è detto pronto a negoziare per il rilascio della giocatrice di pallacanestro Brittney Griner che è stata arrestata per droga", ma questo "non è l'argomento che più ci preoccupa".