Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
niente tregua di natale

Mosca: "Abbattuti 48 droni ucraini sulle regioni russe in 5 ore"

Almeno 36 sulla regione di Bryansk, nove sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Kaluga e uno sulla regione di Kursk

25 Dic 2025 - 19:57
© Telegram

© Telegram

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 48 droni ucraini sulle regioni russe nell'arco di cinque ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, scrive l'agenzia Tass. "Il 25 dicembre, tra le 15 e le 20 ora di Mosca le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 48 droni ucraini ad ala fissa sulle regioni russe: 36 sulla regione di Bryansk, nove sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Kaluga e uno sulla regione di Kursk", si legge nel comunicato. 

russia
guerra russia ucraina
ucraina
droni