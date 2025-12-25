Mosca: "Abbattuti 48 droni ucraini sulle regioni russe in 5 ore"

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 48 droni ucraini sulle regioni russe nell'arco di cinque ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, scrive l'agenzia Tass. "Il 25 dicembre, tra le 15 e le 20 ora di Mosca le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 48 droni ucraini ad ala fissa sulle regioni russe: 36 sulla regione di Bryansk, nove sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Kaluga e uno sulla regione di Kursk", si legge nel comunicato.