Morto il bimbo di 9 anni intrappolato in un pozzo in Afghanistan

È morto il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan: lo hanno annunciato funzionari talebani.

Il piccolo Haidar, 9 anni, era caduto due giorni fa dentro un pozzo profondo 25 metri in un remoto villaggio del Paese. Nelle ultime ore le autorità avevano lanciato un appello per ricevere assistenza tecnica, ma la chiamata ai soccorsi non è stata sufficiente per salvare la vita del bimbo.