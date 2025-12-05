È morto Frank Gehry, gigante dell'architettura contemporanea

È morto all'età di 96 anni Frank Gehry, gigante dell'architettura contemporanea. Ha progettato alcuni degli edifici più fantasiosi mai costruiti e ha raggiunto un livello di fama mondiale raramente concesso ad alcun architetto. Gehry è morto nella sua casa di Santa Monica dopo una breve malattia respiratoria, ha detto Meaghan Lloyd, capo dello staff di Gehry Partners LLP. Tra i suoi numerosi capolavori figurano il Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e il DZ Bank Building di Berlino. Gehry ha ricevuto tutti i premi più importanti nel campo dell'architettura, compreso il più prestigioso, il Premio Pritzker, per quello che è stato descritto come un lavoro "rinfrescante, originale e totalmente americano".