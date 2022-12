È morto Arata Isozaki, addio all'archistar giapponese che disegnò la Torre Allianz di Milano

È morto Arata Isozaki, "l'imperatore dell'architettura giapponese", vincitore del Premio Pritzker nel 2019.

Aveva 91 anni. Tra le sue opere più celebri, spiccano il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles e il Palau Sant Jordi di Barcellona per i Giochi del 1992. In Italia, l'archistar disegnò la Torre Allianz (il "Dritto") di Milano assieme all'italiano Andrea Maffei, il Palasport Olimpico di Torino e firmò il progetto per la Loggia degli Uffizi, mai realizzata.