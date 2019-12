Morto alle Barbados artigiano mantovano ricoverato per un malore

E' morto all'età di 43 anni Cristian Di Marco, artigiano di San Giorgio (Mantova) ricoverato in coma da lunedì nell'ospedale Queen Elizabeth di Barbados dopo un malore di cui ancora si ignorano le origini. L'uomo, in vacanza con la famiglia dal 18 dicembre, si è spento sabato per una crisi cardiaca, mentre si stava organizzando l'aeroambulanza, per trasferirlo in un ospedale della Martinica per tentare un intervento chirurgico al cervello.