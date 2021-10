È morto a Londra il figlio di Maurizio Zamparini: aveva 23 anni

E' stato trovato morto a Londra Armando Zamparini , figlio dell'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio e della sua compagna Laura Giordani. Il 23enne sarebbe stato trovato senza vita all'interno di una stanza d'albergo della capitale inglese. Sono in corso indagini da parte della polizia della capitale britannica: non sarebbero chiare le cause del decesso .

Il giovane era l'ultimo nato in casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio e si trovava in Inghilterra per ragioni di studio. Armandino, così lo chiamavano a Palermo, quando suo padre era patron della squadra di calcio andava spesso in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

I suoi genitori si stanno ora dirigendo in Inghilterra.