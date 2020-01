Morte Soleimani, proteste davanti a Casa Bianca e in 70 città Usa

Proteste in oltre 70 città americane dopo il raid Usa in cui è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Casa Bianca, dove ha preso la parola anche l'attrice-attivista Jane Fonda, e a New York davanti alla Trump Tower e a Times Square. "Via dall'Iraq e dal Medio Oriente" e "Basta bombardare l'Iraq", si legge sulla gran parte dei cartelli, oltre a "Niente guerra e sanzioni sull'Iran".