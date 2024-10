Giulia Manfrini morta in Indonesia, lo sconcerto degli amici: "In un oceano infestato da squali ti ha uccisa un pesce spada"

"Che fine assurda", scrive sui social chi la conosceva e non riesce a credere alla notizia della sua morte causata da un pesce spada, o meglio da un'aguglia imperiale, grosso pesce dal becco corneo. "Un caso più unico che raro": non si ferma sui social il cordoglio per la fine della surfista-influencer 36enne Giulia Manfrini, trafitta e uccisa, mentre era in acqua con la sua tavola, al largo delle isole Mentawai, in Indonesia, a caccia dell'onda giusta. "In quell'oceano infestato da squali, ti ha ucciso un pesce spada", si legge ancora. Parole di sconcerto per la sorte della piemontese che surfava per il mondo e che solo una settimana fa, proprio dall'Indonesia, pubblicava su Instagram una sua foto sulla cresta dell'onda con la didascalia "Get - In - There" (Entra - dentro - là, ndr), riferendosi all'onda che stava cavalcando in quel mare che è considerato un paradiso per chi pratica quello sport.