Morte del Principe Filippo, critiche alla Bbc: "Copertura eccessiva"

IPA

La Bbc è stata accusata di aver coperto in modo "eccessivo" la morte del Principe Filippo. Per dare spazio ai reclami, l'emittente britannica ha creato un sito speciale per registrare le obiezioni degli spettatori. La Bbc ha cancellato la sua programmazione regolare dopo la morte del duca di Edimburgo e ha mandato in onda servizi speciali presentati da conduttori vestiti a lutto. Le stazioni radio della rete hanno "suonato" brani con melodie cupe.