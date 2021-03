Morte Attanasio, "quella strada non era sicura": la conferma in un'immagine

Il percorso è lo stesso fatto il 22 febbraio da Luca Attanasio, partenza da Goma e direzione Rutshuru. Solo che in questo scatto fatto dieci giorni prima dell'agguato che è costato la vita all'ambasciatore italiano e al carabiniere Vittorio Iacovacci, si vede una folta delegazione Onu in transito, con tanto di blindati, mitragliere sulle torrette, e scorta alle jeep. Altri diplomatici in missione ma medesimo tragitto sulla Rn2: a conferma che forse, tanto sicura quella strada non era.