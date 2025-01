Diverse persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un bar della città di Cetinje, antica capitale del Montenegro. La polizia ha inviato truppe speciali per cercare il killer, fuggito armato dalla cittadina a circa 30 chilometri a nord-ovest di Podgorica. Le autorità hanno invitato i residenti a mantenere la calma e a rimanere in casa, escludendo uno scontro tra bande criminali. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una rissa.