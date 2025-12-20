Monte Bianco, l'allarme dei ricercatori: "Ha una nuova altezza"

Gli effetti del riscaldamento globale stanno infatti raggiungendo quote che si pensavano esenti. L'allarme è stato lanciato dai ricercatori della Fondazione Montagna di Courmayeur (Aosta) in base all'elaborazione dei dati della missione scientifica italo-francese, condotta con il 'Laboratoire Edytem dell'Université de Savoie Mont-Blanc, in occasione dell'Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai. Grazie all'uso combinato di droni, telerilevamento e georadar, è stato possibile definire lo "stato zero" del punto più alto d'Europa, misurando appunto con precisione la quota massima di 4807,3 metri e lo spessore del ghiaccio sotto la superficie di circa 20-25 metri. La sommità in roccia al di sotto della cima del Monte Bianco è stata invece rilevata ad una quota pari a 4786 metri circa. Dati preziosi da cui partire per studiare e comprendere l'evoluzione del clima in alta quota.