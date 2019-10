Montana, neve e temperature sotto lo zero: dichiarato lo stato d’emergenza

Cumuli di neve alti 50 centimetri e temperature al di sotto dello zero: lo Stato del Montana (Usa) è stato colpito da un'ondata record di maltempo. Paralizzato il traffico aereo, gravi difficoltà anche per gli spostamenti ferroviari. I forti venti hanno abbattuto alberi e tralicci delle linee elettriche, bloccando temporaneamente le strade. Il governatore Steve Bullock ha dichiarato lo stato di emergenza. Una tempesta fuori stagione che non si verificava nel nord-ovest degli Stati Uniti da quasi 130 anni. In sette Paesi (tra cui Montana, Idaho e Wyoming i più a rischio) le forti nevicate minacciano la distruzione dei raccolti.