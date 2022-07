Mons. Gallagher: "Papa Francesco potrebbe andare a Kiev già ad agosto"

"Papa Francesco potrebbe recarsi a Kiev già ad agosto".

Lo ha affermato il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher. "Il Pontefice è molto convinto che, se lui potesse fare una visita, potrebbe avere anche dei risultati positivi", ha sottolineato Gallagher in un'intervista al Tg1. "Francesco ha detto che andrà in Ucraina e si è sempre mostrato disponibile a recarsi anche a Mosca per incontrare le autorità russe", ha aggiunto.