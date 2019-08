Monaco, turista spagnolo apre la porta sbagliata e blocca l'aeroporto: 130 voli cancellati

L' aeroporto di Monaco di Baviera evacuato, 130 voli cancellati e 5mila passeggeri bloccati a terra. E' costato caro l'errore di un turista spagnolo, che arrivato in Germania dalla Thailandia ha seminato il panico semplicemente aprendo la porta sbagliata. Il giovane doveva recarsi al controllo dei passaporti ma è invece entrato in una zona ad accesso riservato. Immediatamente è scattato un allarme ma ignaro delle sue responsabilità, il ragazzo ha proseguito dirigendosi verso il gate.

La polizia ha subito temuto un attentato e ha così evacuato un'intera zona dell'aeroporto. Ma dopo tre ore, è stato individuato il responsabile. L'uomo è stato arrestato per il procurato allarme e le forze dell'ordine indagheranno per capire se si sia trattato davvero solo di un errore. I disagi per i passeggeri sono durati tutta la giornata.