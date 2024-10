Moldavia, referendum per ingresso nell'Ue: il "no" verso la vittoria

La Moldavia si è recata al voto per un doppio appuntamento elettorale cruciale per il futuro del Paese: per le elezioni presidenziali e per un referendum in cui dovranno decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione per entrare nell'Unione europea. Il voto è giunto in un contesto di denunce di influenze russe da parte delle istituzioni moldave e di rapporti sempre più tesi fra Chisinau e Mosca. La presidente in carica, la filo-occidentale Maia Sandu, aspira a un secondo mandato, ma è osteggiata da diversi candidati filo-russi fra gli 11 totali. Secondo i primi dati sul referendum a sorpresa sta vincendo il "no" all'integrazione della Moldavia in Europa. La consultazione non è però vincolante.