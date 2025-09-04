Ucciso dalla moglie in Romania, accoltellato durante una lite: la coppia viveva nel Padovano

© -afp
Una lite scoppiata in piena notte è sfociata in tragedia a Fundeanu, un villaggio della Romania, dove un uomo di 56 anni, Gheorghe Zavate, è stato ucciso a coltellate dalla moglie Valerica, di 53 anni. Entrambi erano rientrati dal Veneto, dove risiedevano, per partecipare a una cerimonia religiosa. I fatti risalgono al 22 agosto, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore a San Giorgio in Bosco (Padova), dove la coppia viveva stabilmente. Secondo quanto riportato da fonti locali, il delitto è avvenuto attorno alle 23:30 nella cucina dell’abitazione di famiglia. A lanciare l’allarme è stata la sorella della vittima, che abita poco distante: richiamata dalle urla, è entrata in casa trovando il fratello a terra, gravemente ferito e circondato da una pozza di sangue. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.
Zavate e la moglie erano partiti per la Romania l’8 agosto, approfittando delle ferie estive. Il rientro era previsto nei primi giorni di settembre. A San Giorgio in Bosco, dove la coppia viveva da anni, risiede anche la figlia, infermiera in servizio all’ospedale di Camposampiero. Valerica Zavate si trova attualmente in stato di custodia cautelare, su disposizione delle autorità romene. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Corte d’Appello di Galați.
