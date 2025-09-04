Ucciso dalla moglie in Romania, accoltellato durante una lite: la coppia viveva nel Padovano

Una lite scoppiata in piena notte è sfociata in tragedia a Fundeanu, un villaggio della Romania, dove un uomo di 56 anni, Gheorghe Zavate, è stato ucciso a coltellate dalla moglie Valerica, di 53 anni. Entrambi erano rientrati dal Veneto, dove risiedevano, per partecipare a una cerimonia religiosa. I fatti risalgono al 22 agosto, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore a San Giorgio in Bosco (Padova), dove la coppia viveva stabilmente. Secondo quanto riportato da fonti locali, il delitto è avvenuto attorno alle 23:30 nella cucina dell’abitazione di famiglia. A lanciare l’allarme è stata la sorella della vittima, che abita poco distante: richiamata dalle urla, è entrata in casa trovando il fratello a terra, gravemente ferito e circondato da una pozza di sangue. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.