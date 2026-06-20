La moglie di Pedro Sanchez rinviata a giudizio

Peinado ha disposto il rinvio a giudizio anche per l'assistente alla Moncloa di Gomez Cristina Alvarez e per l'imprenditore Juan Carlos Barrabés. Gomez è accusata di quattro reati: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Gli stessi presunti reati sono contestati ad Alvarez mentre Barrabés è accusato di due reati, ovvero traffico di influenze e corruzione.