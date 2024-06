Modenese folgorato in Algeria, presentata un’interrogazione parlamentare

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante dell'hotel, che si è conclusa con l'assoluzione dell'indagato. La sentenza, però, pur riconoscendo la folgorazione come causa della morte, ha attribuito il decesso a “preesistenti condizioni cardiache del giovane”.



La madre di Alex, Barbara Degli Esposti, ha espresso numerose perplessità riguardo alle indagini, in particolar modo in merito al trattamento riservato alla salma, restituita senza cuore e polmone destro. Gli organi sarebbe stati, infatti, trattenuti per accertamenti, che tuttavia non sono mai stati comunicati alla famiglia.