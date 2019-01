Moavero: "Italexit non è in agenda, gli Usa voglio l'Ue unita"

"Gli Stati Uniti sostengono la tenuta del sistema europeo e confermano un particolare interesse per l'Italia sia per il ruolo del nostro Paese nella Ue sia per il suo legame storico con gli Usa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, da Washington. "Negli Usa - ha spiegato il ministro - ci si augura una Unione europea non divisa". E di una possibile "Italexit", "non si è parlato - ha aggiunto - perché non è in agenda".