Mistero nel Golfo dell'Oman, a fuoco altre due petroliere | Usa: è un attacco

Il precedente - Quattro petroliere al largo degli Emirati Arabi Uniti furono attaccate e gli Usa solo pochi giorni fa, il 6 giugno, hanno accusato l'Iran di essere dietro l'operazione. Anche per l'esplosione delle due navi cargo, avvenuta a una settimana esatta dall'ufficializzazione delle accuse, il comandante della Marina Usa Joshua Frey, portavoce della Quinta flotta, parla senza mezzi termini di "attacco" pur senza precisare la fonte.



Barile in rialzo - Subito dopo gli incidenti, il prezzo del barile è salito del 4%, con le quotazioni del barile arrivate in prossimità dei 55 euro, segno evidente di quanto sia cruciale l'area interessata per le forniture energetiche. Un terzo di tutto il petrolio commerciato via mare passa per quel braccio di mare, che dà sul Golfo Persico.



Una nave colpita con un siluro - Una delle due navi esplose fa capo a Mt Front Altair, una società delle isole Marshall: l'imbarcazione si sarebbe incendiata dopo essere stata colpita da un siluro, secondo il quotidiano britannico "Telegraph", ed è poi andata alla deriva, ma i suoi 23 marinai sono stati evacuati e messi in salvo. Simile sorte anche per la seconda nave, la Kokuka Courageous, di bandiera panamense, dove si è aperto uno squarcio nello scafo.



I timori del Giappone - A parlare di "attacco" è stato inoltre il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko, aggiungendo che le due navi trasportavano carichi "collegati al Giappone". "Quelle due navi sono state attaccate vicino allo Stretto di Hormuz", ha detto Seko, proprio mentre Shinzo Abe e in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979. "Ho dato istruzioni per adottare le misure necessarie - ha detto ancora il ministro -, come la diffusione di avvisi ai settori di business preoccupati e riaffermando il sistema delle forniture d'energia, continuando a lavorare alla raccolta meticolosa di informazioni".



Tokyo importa la quasi totalità del suo petrolio dai Paesi del Golfo, a partire dall'Arabia Saudita. Dopo lo stop dei flussi dall'Iran, a causa delle minacce di sanzioni dagli Usa, Tokyo ha aumentato le importazioni da altri produttori dell'area, come Emirati Arabi e Qatar.



L'Iran: "Imperativo il nostro dialogo" - E' arrivata subito la replica del ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, che su Twitter ha scritto: "I riferiti attacchi contro cargo legati al Giappone sono avvenuti mentre il premier Abe stava incontrando l'ayatollah Ali Khamenei per colloqui approfonditi e amichevoli. Dire che è sospetto non è abbastanza per descrivere ciò che probabilmente è successo. Il dialogo regionale proposto dall'Iran è imperativo".