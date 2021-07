Missionaria laica uccisa in Perù, quattro arresti

Ansa

Quattro persone sono state arrestate in Perù per l'omicidio della missionaria laica italiana Nadia De Munari, 50 anni, originaria del Vicentino. La donna morì il 24 aprile per le ferite riportate dopo un'aggressione notturna. Due delle persone arrestate fanno parte della comunità dove lavorava la 50enne. L'assenza di effrazioni alle porte d'ingresso aveva indicato agli investigatori, sin dall'inizio, che i killer fossero conosciuti.