Missile colpisce Israele, l'esercito: "Arriva da Gaza" | Raid contro Hamas in risposta all'attacco

Israele ha compiuto una serie di raid aerei contro obiettivi di Hamas nel sud della Striscia di Gaza , dopo che un razzo lanciato dall'enclave era caduto nel sud del paese. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Haaretz. I raid sono avvenuti dopo che il razzo lanciato da Gaza aveva fatto risuonare le sirene d'allarme in Israele e spinto i residenti a raggiungere i rifugi antiaerei. Il vettore non aveva colpito zone abitate.

Un portavoce dell'esercito israeliano ha confermato che raid aerei sono stati compiuti contro obiettivi di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo avvenuto dalla Striscia che è caduto nel sud di Israele vicino alla citta' di Ashkelon. Il portavoce, citato dal sito del quotidiano Haaretz, ha precisato che tra gli obiettivi presi di mira vi sono una base militare di Hamas e un sito per la produzione di armi a Khan Yunis. Israele, ha aggiunto, ritiene Hamas responsabile per ogni atto ostile proveniente da Gaza.



Anche fonti palestinesi confermano che i raid hanno preso di mira una zona nelle vicinanze del porto di Khan Yunis. I consigli municipali delle località israeliane vicine al confine con Gaza, così come nella regione centrale e settentrionale di Israele hanno aperto i rifugi in attesa di una risposta agli attacchi.



Intanto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha dato istruzione al Capo di stato maggiore, generale Aviv Cochavi, di ordinare a nuove unità di mettersi immediatamente a disposizione del Comando regionale meridionale, cioè di dislocarsi in prossimità della Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media locali secondo cui si tratta di unità di fanteria e artiglieria. Da parte sua il generale Cochavi ha richiamato anche alcune unità di riservisti.



Moavero: "Pieno sostegno al diritto di Israele alla sua sicurezza" - "Seguiamo con grande attenzione e affermiamo il nostro sostegno al pieno diritto allo Stato di Israele alla sua sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, alle Commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato parlando della nuova crisi a Gaza