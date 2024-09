Svizzera, ex miss vuole separarsi dal marito: lui la uccide e la fa a pezzi

Kristina Joksimovic negli ultimi anni aveva deciso di allontanarsi dalle passerelle per diventare coach di indossatrici. La coppia era sposata dal 2017. Nonostante le apparenze di una famiglia felice sui social, i due coniugi avevano problemi da tempo. Pare che la donna volesse separarsi da lui. Dalle indagini è emerso che l'uomo era già stato violento in passato. Diverse volte la polizia sarebbe intervenuta per i litigi in casa, ma la moglie non lo aveva mai querelato.



Secondo la Procura, il 41enne presenta tratti sadico-sociopatici e una predisposizione criminale notevolmente alta. Per gli investigatori le sue azioni sono state pianificate e sistematiche.