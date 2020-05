Minneapolis, legale famiglia Floyd: è stato un omicidio premeditato 

Quello di George Floyd è stato un "omicidio premeditato": lo ha detto Benjamin Crump, l'avvocato della famiglia dell'afroamericano ucciso durante un controllo di polizia. "Non capiamo come non sia un omicidio di primo grado", ha detto criticando l'accusa di omicidio colposo contestata all'agente Derek Chauvin.