Minneapolis, guerriglia per ragazzo ucciso da agente: decine arresti

Afp

Decine di arresti a Brooklyn Center, centro vicino a Minneapolis dove è stato ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wrights. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, decine di persone sono state arrestate per violazione del coprifuoco e per non aver rispettato l'ordine di sgombrare. Per cercare di disperdere i manifestanti la polizia ha sparato proiettili al peperoncino e gas lacrimogeni.