Ministero Giustizia Usa: accusare Trump di oltraggio a corte

Ancora guai per Donald Trump, il il dipartimento di giustizia americano ha chiesto ad un giudice federale di accusare l'ex presidente di oltraggio alla corte per non aver ottemperato al mandato della scorsa estate di consegnare tutti i documenti contrassegnati come classificati.

Lo riportano i media Usa. Il giudice distrettuale Judge Beryl Howell non ha ancora tenuto un'udienza o deciso in merito alla richiesta, precisa il Washington Post. Uno dei motivi cruciali della controversia riguarda il ripetuto rifiuto del team legale del tycoon di designare un custode delle carte per firmare un documento attestante che tutto il materiale classificato è stato restituito al governo federale.