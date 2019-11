Ministero Difesa: militari feriti in Iraq trasferiti in Germania

I cinque militari italiani feriti nell'attentato in Iraq stanno rientrando in Europa. Lo comunica in una nota il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, spiegando che i nostri soldati arriveranno a Ramstein, in Germania, presso l'ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti. Qui "riceveranno le migliori cure specialistiche prima del loro rientro in Italia".