Milei: "Problemi dell'Argentina riflettono l'espansione dell'Onu"

Per Javier Milei i problemi economici dell'Argentina riflettono l'espansione dell'Onu. Il presidente ha definito il suo Paese uno che per anni "ha messo a repentaglio il futuro per distribuire i dividendi del presente. E ciò ha portato all'attuale stagnazione". Parlando in Assemblea Generale, Milei ha detto che "le responsabilità assunte dall'Onu sono aumentate, e di pari passo sono cresciuti i contributi dei membri. A loro volta, i risultati sono stati ridotti. In Argentina abbiamo visto le conseguenze: si continua a fare ciò che è comodo, e si finisce per non stare al passo con il futuro".