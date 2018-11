Migranti verso gli Usa,un terzo gruppo entra in Messico dal Salvador

Una terza carovana di migranti, stavolta proveniente da El Salvador, ha attraversato il fiume Suchiate entrando in Messico e aggiungendosi alle migliaia di persone che si stanno dirigendo verso il confine con gli Usa. La polizia, presente quando in mille hanno attraversato il fiume, non è intervenuta. Al momento ci sono quindi tre gruppi di migranti in marcia, su un tratto di strada di 500 chilometri, negli Stati meridionali di Chiapas e Oaxaca.