Migranti verso gli Usa, Trump: "Militari potrebbero sparare a chi lancia pietre"

I militari americani inviati al confine col Messico per arginare la carovana di migranti provenienti dall'Honduras potrebbero sparare se qualcuno dovesse tirare loro pietre. Lo ha affermato Donald Trump , che ha annunciato l'invio di truppe, fino a 15mila unità. "Spero di no, ma sono soldati e nessuno deve tirare rocce contro di loro", ha spiegato il presidente americano aggiungendo: "Non c'è molta differenza con una sasso lanciato in faccia".

Donald Trump ha quindi annunciato un decreto per la prossima settimana: "Un provvedimento - ha detto - per affrontare la crisi legata alla carovana in arrivo al confine col Messico: i migranti che stanno giungendo non sono legittimati a chiedere asilo". Chi vorrà presentare domanda per ottenere asilo negli Stati Uniti potrà farlo solo se si presenta ad uno dei punti di ingresso legali, e non se entra illegalmente.



"Quelli che entreranno violando le nostre leggi - ha poi sottolineato il presidente americano - non saranno più in grado di fare ricorso per guadagnare un ingresso automatico nel nostro Paese".