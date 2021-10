Migranti, Ue: ok a muri alle frontiere ma non con fondi europei

-afp

"Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni, alcuni Stati membri hanno costruito recinzioni e strutture di protezione e ne hanno il diritto. Se occorre utilizzare i fondi Ue per fare questo, devo dire no". Lo afferma la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Ue. In una lettera indirizzata alla Commissione europea 12 Stati membri hanno chiesto di finanziare i muri con risorse europee.