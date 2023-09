Migranti, l'Ue stanzia 127 milioni di euro per la Tunisia

Per gestire l'emergenza migranti la Commissione Ue stanzia 127 milioni di euro nell'ambito del memorandum siglato con la Tunisia.

Per sostenere le misure previste nell'intesa sono in arrivo 60 milioni di sostegno al bilancio per Tunisi, mentre altri 67 milioni serviranno per assistenza operativa sulla migrazione. Le autorità europee fanno sapere che i fondi saranno erogati e consegnati a breve. Questo primo pacchetto ha l'obiettivo di aiutare il Paese africano nell'ambito della repressione delle reti di trafficanti illegali.